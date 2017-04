Carolien Rottier was bij het koningsdiner: "Willem-Alexander en Máxima zijn een superstel"

AMSTERDAM - Ze loopt over van enthousiasme. Carolien Rottier (50) uit Goes was vrijdagavond één van de gelukkigen die bij het koningsdiner in Koninklijk Paleis Amsterdam mocht zijn. ,,Het was zo'n bijzondere ervaring", zegt ze. ,,Ik heb met volle teugen genoten."

Tja, waar moet ze beginnen met vertellen? ,,Het was geweldig. Willem-Alexander en Máxima zijn heel erg leuk, aardig en attent. Ze luisterden aandachtig, toonden oprechte interesse en vertelden zelf ook veel. En dan had je nog de lakeien en de hofdames. Heel het plaatje was compleet. Oh, en de plafonds van het paleis, net een hemel, zo mooi!"

Persoonlijke ontmoeting

Rottier vertelt dat ze aan de lange tafel mocht aanschuiven, waar ook het koningspaar zat. ,,Ik zat zes stoelen van Willem-Alexander vandaan." Tijdens het eten heeft ze niet veel contact met hen gehad, maar van tevoren mocht ze hen de hand schudden. De Goese genodigde had zich voorgenomen de koning niet alleen te feliciteren en te bedanken voor de uitnodiging, maar ook te zeggen dat ze hem zo'n toffe man vond. Dat laatste heeft ze uiteindelijk niet meer gezegd, geeft ze lachend toe. ,,Ik was niet zenuwachtig hoor, maar het is toch gek om opeens écht voor Willem-Allexander en Máxima te staan."

Net als elke vader

Wel heeft ze de koningin even later nog een compliment gegeven. ,,'Máxima, wat bent u toch mooi. En ook veel slanker dan op tv', zei ik tegen haar. 'Oh, wat lief', zei ze, 'dank u wel'." Tijdens een expositie van van spullen en herinneringen bij elk levensjaar van Willem-Alexander, was er ook gelegenheid tot persoonlijk contact. Rottier zat in de groep bij de rondleiding die Willem-Alexander gaf en hing aan zijn lippen. ,,Ik heb hem nog gevraagd wat hij voor zijn verjaardag had gekregen. Begon hij helemaal te stralen. 'Een hele mooie foto van mijn meisjes', zei hij. 'Een mooier cadeau kon ik me niet wensen'. Dat vond ik zo herkenbaar. Dat vindt toch iedere ouder?"

Diner

De gasten kregen een driegangenmenu voorgeschoteld: zalmtompouce om mee te beginnen, rundersteak als hoofdgerecht en hazelnootschuimtaart als dessert. ,,Het menu was zelf samengesteld door het koninklijk paar. De schuimtaart was Willem-Alexander zijn favoriete toetje, zei Máxima. Hij is gek op hazelnoot", vertelt Rottier. ,,Elk bord zag er prachtig uit en het eten was overheerlijk."

De tafel was prachtig gedekt, de mooiste boeketten stonden op tafel - "ik wist niet dat bloemen zó mooi konden zijn" - en bij elk bord stonden vier glazen; één voor water en drie voor elke verschillende wijnsoort die ze per gang kregen. ,,Voor elke twee gasten was er een lakei. Als we twee slokken van onze wijn hadden genomen, werd het glas meteen bijgevuld. Ik liet op een gegeven moment ook een keer mijn servet vallen. Werd-ie meteen opgepakt!"

Gasten

Er waren 148 aanwezigen, allemaal inwoners van het koninkrijk die net als de koning op 27 april jarig zijn én donderdag een kroonjaar te vieren hadden. De gasten die elkaar ook pas die dag ontmoetten, hadden het hartstikke gezellig met elkaar. ,,Iedereen was druk aan het praten, er vielen geen stiltes. Alle gasten waren natuurlijk in de feeststemming, want iedereen was net jarig geweest", vertelt ze. ,,Om en om zat er een heer en een dame aan tafel. De jongste was twintig jaar en de oudste honderd. Die zat in een rolstoel. De koning was heel trots dat hij kon zeggen dat er iemand van honderd bij mocht zijn."

