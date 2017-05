Bussen rijden niet door groot onderhoud Westerscheldetunnel

Spectaculaire stijging aantal verkeersboetes in Zeeland

6:56 VLISSINGEN - Het aantal automobilisten dat in Zeeland is bekeurd voor te hard rijden of rijden door rood licht is spectaculair gestegen. In de eerste vier maanden van dit jaar kregen 29.347 mensen een bon. Dat zijn er maar liefst 9940 meer dan in dezelfde periode in 2016.