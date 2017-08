Bruno Ganz krijgt oeuvreprijs Film by the Sea

VIDEOVLISSINGEN - De wereldberoemde Zwitserse acteur Bruno Ganz krijgt dit jaar de oeuvreprijs op het festival Film by the Sea.

De 76-jarige ster is op vrijdag 15 september aanwezig in Vlissingen om de Grand Acting Award in ontvangst te nemen, zo maakte het festival vrijdag bekend.

Ganz werd bij het grote publiek vooral bekend door zijn veelgeprezen vertolking van dictator Adolf Hitler in de hitfilm Der Untergang, over de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Op Film by the Sea wordt Der Untergang ook vertoond. Daarnaast gaan twee nieuwe films met Ganz, The Party en In Times of Fading Light, in première in Vlissingen.

Het festival reikt de Grand Acting Award jaarlijks uit aan filmmakers of acteurs die iets bijzonders hebben gepresteerd in of betekend voor de internationale filmindustrie. Eerder ontvingen Morgan Freeman, Sir Ben Kingsley, Michael Nyqvist, Stanley Tucci, Jan Decleir, Claudia Cardinale en Monic Hendrickx de prijs.