Bruinvis met twee koppen aangetroffen in visnet bij Stellendam

De GO 9 ving het bijzondere exemplaar even ten zuiden van de Eurogeul voor Rotterdam. Dit is de vaargeul van Het Kanaal (Nauw van Calais) richting de Maasvlakte en Europoort. "Ik schat hem zo'n halve meter lang bij een gewicht van ongeveer vier kilo", zegt Tanis op VisserijNieuws.nl . "Een jong exemplaar dus, maar geen lang leven beschoren", besluit hij.

Overboord

De bemanning heeft het dode dier weer overboord gegooid, huiverig voor een bekeuring voor bijvangst. Het was hen niet exact duidelijk wat wel en niet toegestaan is bij zo'n vangst. Aanvoeren is namelijk verboden, maar wanneer het kadaver was aangemeld bij een onderzoeksinstituut had het wel aan land mogen komen. Volgens Jaap van der Hiele van het Reddingsteam Zeedieren (RTZ) Zuidwest is het een gemis voor de wetenschap. Wellicht dat het kadaver nog aanspoelt, maar hij rekent er niet op: "Zo'n jong dier heeft nog allemaal kraakbeen. Het is zo zacht, dat is snel verteerd."