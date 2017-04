Brrr... het wordt de koudste meivakantie ooit

VLISSINGEN - Zaterdag begint de meivakantie en het wordt de koudste ooit, sinds die officieel is ingevoerd in 1993. De middagtemperatuur komt vaak niet of nauwelijks aan de 10 graden, meldt Weerplaza .

Meestal warmer

In de 25 jaar dat de meivakantie bestaat, was het meestal warmer en zonniger dan in 2017. Het mooiste weer kregen we in 2007: toen was het de hele vakantieweek droog en was de gemiddelde temperatuur bijna 15 graden over dag en nacht. De meivakantie van 2010 was het tot dusver het koudst, met gemiddeld 8,7 graden. Maar de vakantieweek gaat daar dit jaar zeer waarschijnlijk nog onder eindigen, met gemiddeld 7 tot 7,5 graden.