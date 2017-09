Breed verzet tegen onderzoek Rekenkamer Zeeland

Twee weken geleden tekende Kapelle bezwaar aan tegen voornemen om de 'robuustheid van het bestuurlijk stelsel' in de provincie te willen onderzoeken, omdat de provinciale Rekenkamer zich niet zou moeten bemoeien met het functioneren van afzonderlijke gemeenten. In het onderzoek worden namelijk drie specifiek gemeentelijke taken bekeken: de taken van de Veiligheidsregio Zeeland (een samenwerkingsverband van de dertien gemeenten), uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg.

De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) ondersteunt de brief van Kapelle, zegt de voorzitter, burgemeester Rob van der Zwaag van Veere. ,,Of de onderzoeksopzet moet worden aangepast? Dat sowieso. Maar we hebben het liever helemaal niet."

Er is te veel overlap met lopende of recent uitgevoerde onderzoeken, stelt Van der Zwaag. ,,We moeten geen onderzoeksdrukte gaan organiseren in Zeeland. Jan Peter Balkenende heeft juist in zijn rapport geadviseerd daar nou eens mee te stoppen. Al die onderwerpen zijn de afgelopen twee jaar al onderzocht. Ik kan zo een stapel rapporten uit mijn bureaula pakken. De inkt is nog niet droog, of dan zouden we weer beginnen. Vanuit financieel oogpunt en vanwege de druk op alle mensen die daaraan mee moeten werken, kunnen we dat beter niet doen."

Nog voor Kapelle de kat de bel aanbond, heeft het provinciebestuur de Rekenkamer al laten weten verrast en bezorgd te zijn over het onderzoek. De timing is ongelukkig want het zit een door de provincie al ingezette 'spiegeling van het openbaar bestuur' in de weg en dat zou tot verwarring en onbegrip bij de gemeentebesturen kunnen leiden.

,,Net als Kapelle hebben we onze wenkbrauwen gefronst toen we ervan hoorden", bevestigt gedeputeerde Harry van der Maas. ,,We dachten: 'Wat krijgen we nou?' De Rekenkamer is onafhankelijk maar we hebben onze vinger opgestoken, een brief gestuurd en we zijn het gesprek aangegaan. 'Kunt u dit alstublieft niet stopzetten?', hebben we gevraagd. Dit is voor meer dan zeventig procent hetzelfde als onze spiegeling. Tot op heden is daar geen gehoor aan gegeven. Het lijkt me lastig als Rekenkamer om onderzoek te doen als je geen medewerking krijgt van de dertien gemeenten. Ga er maar aanstaan. Maar ze hebben toch Twynstra Gudde opdracht gegeven."