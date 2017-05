Brand in de polder: bluswater is groot probleem

MIDDELBURG - Door de grote brand vorige maand bij fruitteler KG in Kapelle staat beschikbaarheid van bluswater volop in de belangstelling. Brandweer Zeeland heeft het afgelopen jaar de bluswatervoorziening in de woonkernen en buitengebieden in kaart gebracht. ,,Vooral in het buitengebied zijn nogal wat verbeterpunten uit te voeren’’, zegt André Willemstein, manager brandweer bij de Veiligheidsregio Zeeland.

,,De sense of urgency is hoog. We weten dat er iets móet gebeuren.’’ Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een adequate bluswatervoorziening. Elk bedrijf, woning of boerderij voorzien van een goed bereikbaar aansluitpunt op een dikke waterleiding zou ideaal zijn. Maar dat is onbetaalbaar. Het zou vele miljoenen kosten. Met de gemeenten zoekt de brandweer nu naar andere oplossingen.

De norm is dat de brandweer bij aankomst binnen drie minuten kan gaan blussen. Deze ‘primaire’ bluswatervoorziening moet één uur in stand kunnen blijven en in dat uur voor minstens 30.000 liter water kunnen zorgen. Terwijl de eerste, belangrijke klap aan een vuurhaard wordt toegebracht, heeft de brandweer de tijd om op een tweede, grotere bron van bluswater aan te sluiten. Dat kan de waterleiding zijn via een verderop gelegen brandkraan, maar ook een kanaal, vaart of ander open water. In Kapelle moest een leiding van één kilometer worden aangelegd om uit het kanaal water te pompen.

Waterwagens

De grootste zorg gaat uit naar dat primaire bluswater. Want ook bij een brand geldt dat de eerste klap een daalder waard is. De brandweer Zeeland heeft momenteel de beschikking over zes waterwagens, verspreid opgesteld over de provincie. Een wagen kan 15.000 liter water meenemen. Aan één waterwagen heb je dus niet genoeg om aan de eis van 30.000 liter tijdens het eerste uur te voldoen. Eigenlijk zouden er meer moeten rouleren bij een inzet om een constante stroom bluswater in stand te houden.

In de provincie Drenthe is de brandweer helemaal overgeschakeld op waterwagens als leveranciers van het eerste bluswater. ,,Maar Drenthe is Zeeland niet. Daar kunnen de waterwagens van alle kanten komen. Maar hier beperkt de eilandenstructuur de inzetbaarheid.’’

Toch zullen extra waterwagens een onderdeel vormen van het plan dat de brandweer aan de gemeenten voorlegt, verwacht Willemstein. ,,Maar er zijn meer maatregelen mogelijk. De techniek kan ons daarbij helpen. De nieuwe Zeeuwse brandweerauto’s hebben een drukluchtsysteem en schuimvormend middel waardoor je met minder water kunt blussen.’’

Ondergdronds

Maar ook op het gebied van vergunningverlening zijn er mogelijkheden. Bedrijven zouden zelf kunnen zorgen voor een voorraad bluswater, bijvoorbeeld in de vorm van ondergrondse bassins of vijvers, of door water uit een geboorde put op te pompen. Verzekeraars kunnen daarbij een sturende rol hebben door hun premies aan de beschikbaarheid van bluswater te koppelen.