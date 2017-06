Boze restauranthouder Domburg: Van andermans spullen blijf je af!

DOMBURG - Ja, ze weet ook wel dat er geen zwaar misdrijf is gepleegd. Een flesje olie en een flesje azijn, dat is het dan, beide op Tweede Pinksterdag weggenomen door bezoekers van haar restaurant in Domburg. Maar voor eigenaresse Petra Bonte was er voldoende reden om een foto op Facebook te plaatsen.

,,Je kunt die voor twee euro kopen bij de Action. Maar het gaat me totaal niet om de waarde. Van andermans spullen hoor je gewoon af te blijven'', zegt de eigenaresse van Mexicaans restaurant El Fuego over de gestolen flesjes. Ze kan er met de pet niet bij. Bonte is boos en vooral teleurgesteld. ,,Je doet je best voor je gasten, werkt keihard en dan pikken ze iets van je... Nota bene in het bijzijn van de kinderen. Dat kan toch niet?''

Dinsdagavond laat plaatste ze een bericht op Facebook, inclusief een foto. De gezichten van het gezin met drie kinderen zijn onherkenbaar gemaakt. De tekst luidt:

DIEFSTAL! In bijzijn van je kids! Goed voorbeeld.....

Maandagavond 2e pinksterdavond kwamen jullie vragen of ik een plekje had voor 2 volwassen en 3 kinderen. Op dat moment was het volle bak, maar heb er alles aan gedaan dat jullie rond 18:00/18:30 terug konden komen om gezellig bij ons te komen eten. U genoot schijnbaar erg van de olie en azijn dat als stelletje op tafel stond.. U besloot dit zonder te vragen mee te nemen en in uw tas te laten verdwijnen.

Had het op z,n minst gevraagd... nu is het DIEFSTAL en dan ook nog eens waar uw kinderen bij zaten.. iets om je kapot voor te schamen... ik hoop dat u zichzelf herkent en ons een PB doet. Ik heb uw naam nog van de reservering. Ik wacht uw bericht af!

Bontes Facebook-bericht heeft al veel reacties opgeleverd. Zowel negatieve als positieve. ,,Dat wist ik van te voren'', zegt Bonte. ,,Maar ik sta nog steeds achter het bericht. We leven in een tijd waarin de straffen laag zijn en mensen steeds vaker over een grens gaan. Ik vind dat niet kunnen.''

Op de Facebook-pagina van El Fuego reageren mensen verbaasd op de aanwezigheid van camera's in het restaurant. ,,Als we bij jullie eten, worden we gefilmd? Jammer dat ik dat niet wist, vind dit geen fijn idee'', schrijft iemand. Bonte: ,,Mensen staan er niet bij stil waar ze worden gefilmd. Tegenwoordig hangen bijna overal camera's. Op straat, in winkels''.

En dus ook in restaurant El Fuego. ,,Ik zal eerlijk zeggen dat we die jaren geleden hebben aangeschaft omdat er binnen het bedrijf werd gestolen. Maar ook voor de veiligheid van onze gasten en om bijvoorbeeld actie te kunnen ondernemen bij een eventuele inbraak nemen we alles op'', vertelt Bonte. ,,We hebben er profijt van. Zo is er bijvoorbeeld een keer een dure camera blijven liggen op een tafel. Op de camerabeelden konden we zien dat die in een verkeerde tas was gestopt. De eigenaar was superblij dat de camera werd gevonden.''

Met een bordje op de voordeur waarschuwt Bonte haar gasten dat er cameratoezicht is. Dat is verplicht. ..We bekijken de beelden alleen als er aanleiding voor is, anders niet. Ik had natuurlijk aangifte kunnen doen, maar uit ervaring weet ik dat dat een hoop rompslomp geeft en het levert vaak niks op. Met mijn Facebook-bericht hoop ik een signaal af te geven naar die mensen. Dat ze een les leren en denken: wat waren we daar nou aan het doen? Het gaat ons echt om het principe. Mijn man zegt altijd tegen ons personeel: al wil je een wc-rol meenemen, vraag het dan gewoon, dan krijg je het. Maar pík het niet.''