Botsing op A58 bij Rucphen: één auto tegen boom, de ander op de kop

VIDEO Festival Onderstroom dit jaar weer op Vlissingse boulevard

26 mei VLISSINGEN - Festival Onderstroom wordt dit jaar opnieuw gehouden bij het voormalige hotel Britannia op de boulevard in Vlissingen. Vorig jaar was het festival voor het eerst sinds lange tijd uitgeweken naar die plek. Dat is zo goed bevallen, dat organisator Cultuurwerf heeft besloten de locatie vast te houden.