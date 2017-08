Borstkankercentrum ADRZ van start

Handig is dat de hele afdeling functioneel is opgezet: alle spreekruimtes grenzen aan elkaar. Vanaf 1 september wordt volgens het nieuwe concept gewerkt, de herinrichting is eind dit jaar achter de rug. Op het nieuwe BKC is het hele proces onder de loep genomen en geoptimaliseerd, vertelt Claudia Brandenburg, bestuursvoorzitter van het ADRZ. Met als gevolg: minder lang onzekerheid over de diagnose, een dag of vijf later al duidelijkheid over het behandelplan.

Het BKC van het ADRZ zal naar verwachting zo'n 225 nieuwe patiënten per jaar ontvangen. Bij Zorgsaam in Terneuzen is acht jaar geleden een mammapoli opgezet. De beide ziekenhuizen gaan samenwerken. De locaties Vlissingen en Terneuzen werken met dezelfde MDO's: teams van specialisten die of in ADRZ of in Zorgsaam werken en samen over patiënten overleggen. De teams bestaan uit een radioloog, plastisch chirurg, mammaverpleegkundige, mammachirurg, radiotherapeut, oncoloog, verpleegkundig specialist en patholoog. Bij erfelijke vormen van borstkanker schuiven ook de gyneacoloog en genetisch specialist aan. Mammaverpleegkundigen zijn al opgeleid, verpleegkundig specialisten worden nog opgeleid voor de nieuwe afdeling. Nieuw is ook de casemanager: één aanspreekpunt voor de patiënt in het hele proces.