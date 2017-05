Bodyline uit Terneuzen Vitaalste Bedrijf van Zeeland

Volgens juryvoorzitter Van den Hoogenband investeert het bedrijf het meest in het vitaal houden van zijn medewerkers. Boone en Lexmond zijn verguld met de prijs. ,,We vinden het eigenlijk heel normaal wat we doen. Deze prijs is dan een pareltje op de kroon.''

Bodyline liet de andere genomineerden, jachtbouwer Amels in Vlissingen en webshop YourSurprise in Zierikzee, achter zich. Het Zeeuwse healthcenter helpt meer dan vijfduizend klanten hun leven gezonder en vitaler in te richten. Bpdyline heeft de afgelopen jaren optimaal geïnvesteerd in de vitaliteit van de eigen werknemers. ,,We hebben een programma ontwikkeld om mensen die dat willen te helpen een eigen onderneming op te zetten”, zegt Lexmond. ,,Ze kunnen hun eigen bedrijfje beginnen als zelfstandig trainer. Dit betekent dat zij hun kwaliteiten kunnen uitbreiden en meestal ook dat ze meer gaan verdienen.”

Bovendien snijdt het mes aan twee kanten: de personal trainers kunnen ook cliënten van Bodyline helpen die behoefte hebben aan meer persoonlijke aandacht. ,,Je merkt dat mensen meer plezier in hun werk krijgen als je ze uitdaagt en motiveert om hun eigen grenzen te verleggen.''

Quote Als een trainer de werkdruk als te hoog ervaart, kan het helpen om hem of haar bijvoorbeeld één dag per week op de administratie in te zetten Directeur Pim Lexmond

Ook de eigen organisatie is duurzamer gemaakt. ,,We waren altijd een traditioneel familiebedrijf”, legt Lexmond uit. ,,Maar we willen voorbereid zijn op de toekomst. We zijn op zowel organisatorisch als administratief niveau veel transparanter geworden.” Daarnaast worden de werknemers tegenwoordig flexibeler ingezet. “Als een trainer de werkdruk als te hoog ervaart, kan het helpen om hem of haar bijvoorbeeld één dag per week op de administratie in te zetten.”

De Zeeuwse winnaar neemt het aan het einde van het jaar op tegen de winnaars van de andere provincies. De prijs voor Het Vitaalste Bedrijf van Nederland wordt 23 november uitgereikt tijdens de Week van de Ondernemer in Amsterdam. De landelijke winnaar neemt het stokje dan over van Zalsman uit Zwolle, dat zich nu Het Vitaalste Bedrijf van Nederland mag noemen.