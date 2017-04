'Bluswatertekort in het buitengebied is serieus probleem'

,,Natuurlijk blijft een mensenleven de hoogste prioriteit bij een brand. Maar de materiële schade moet ook belangrijk worden", zegt Leo Remijn. ,,Bij het voorkomen van materiële schade zouden heel veel mensen gebaat zijn."

Remijn doet de uitspraak naar aanleiding van het onderzoek dat zijn verzekeringsmaatschappij deed naar de brand bij KG Fruit in Kapelle. Daar brandden op 23 maart vier fruitloodsen af, inclusief verwerkingslijn, machines en een deel van de oogstproducten. De schade loopt in de miljoenen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er in het begin te weinig bluswater beschikbaar was. ,,Terwijl alles draait om de bluscapaciteit in het eerste uur. In Kapelle duurde het drie kwartier voordat er een blusverbinding tot stand was gekomen."

Tegelijk met het onderzoek naar de Kapelse brand deed het Verbond van Verzekeraars ook onderzoek naar grote branden. En wat blijkt? In 2017 alleen al was bij een flink aantal branden in het buitengebied te weinig bluswater voorhanden. ,,Bij een hoop boeren zijn de blusvijvers te klein en oude waterleidingen worden vaak vervangen door dunnere."

Remijn pleit er dan ook voor dat verzekeraars, veiligheidsregio en gemeenten de handen ineen slaan. ,,Het is een structureel probleem waar we echt wat aan moeten doen. Rond gebouwen met veel mensen als ziekenhuizen staat om de zoveel meter een brandput. Maar buiten de bebouwde kom vindt men dat niet meer nodig. Alles is erop gericht om mensen te beschermen, logisch. Maar materiële schade is ook heel erg."

De verzekeraar verwijst naar een samenwerkingsverband zoals dat al bestaat voor asbest. ,,Daar werken verzekeraars, overheid en veiligheidsregio's samen om Nederland op 1 januari 2024 asbestvrij te maken. Met een subsidiepot worden particulieren en bedrijven gestimuleerd asbest te verwijderen." Met een dergelijk samenwerkingsverband hoopt Remijn de aanleg van brandputten te stimuleren. ,,Gemiddeld heb je er al één voor ongeveer zesduizend euro."