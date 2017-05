Bijna alle EU-landen bergen radioactief afval eerder dan Nederland

Nederland is van plan het afval dat nu bij de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (Covra) in Borssele is opgeslagen, in het jaar 2130 diep onder de grond te bergen. Polen volgt 10 tot 20 jaar later. Finland is het verst. Dat wil al in 2022 radioactief afval definitief diep in de grond bergen. Frankrijk dat 58 kerncentrales heeft (2025) en Zweden (2030) maken ook haast.

Nederland schuift de eindberging op de lange baan omdat er de komende decennia misschien nieuwe technieken worden ontwikkeld voor het bergen van radioactief afval. Mogelijk gaat ze ook een samenwerking met de EU-landen Oostenrijk, Ierland, Italië, Polen, Slowakije, Bulgarije, Roemenië, Litouwen en Slovenië aan om radioactief afval voor duizenden jaren op te bergen. Zo'n centrale berging is goedkoper, maar het ligt gevoelig omdat een land dan buitenlandse kernafval bergt.

Het Nederlandse programma voor de ondergrondse opslag van radioactief afval en verbruikte splijtstof van de kerncentrale in Borssele ontmoet nogal wat kritiek. Daarin kiest het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor langdurige bovengrondse opslag van radioactief afval. Het blijft nog minstens 100 jaar liggen bij de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (Covra) in Borssele, die vergunning heeft gekregen om uit te breiden met twee opslaggebouwen. Over de ondergrondse eindberging wordt pas over rond het jaar 2100 een keuze gemaakt. Pas rond 2130 volgt de definitieve ondergrondse opslag.

Het ministerie wil de keuzes openhouden, omdat er komende decennia wellicht nieuwe inzichten ontstaan over bergingsmethoden.De onafhankelijke Commissie MER (milieueffectrapportage) vindt dat Nederland toekomstige generaties met te veel financiële en veiligheidsrisico's opzadelt. Het ministerie maakt onvoldoende duidelijk hoe het het radioactief afval en verbruikte splijtstof op termijn wil bergen. Ook de financiering is nog een vraagteken. Daarom is het rapport over de eindberging te vrijblijvend, vindt de Commisse MER.

Het bevat te 'weinig concrete acties die moeten leiden tot ondergrondse berging van kernafval'. De commissie mist een financieel plan. Ook moeten veel eerder bergingslocaties worden gereserveerd. De Covra gaat overigens wel twee deskundigen aannemen die zich gaan bezighouden met de eindberging. Er zal onder meer onderzoek worden gedaan naar berging in klei- en in steenzoutlagen. De laatste bevinden zich in Noord-Nederland.

De anti-kernenergie-beweging kraakt het kabinetsbeleid. Zo verwijt Stichting Laka het kabinet de eindberging 'absurd ver voor zich uit te schuiven'. De Commissie MER heeft die kritiek gedeeld.

Er ligt bij de Covra 100 kubieke meter hoogradioactief afval opgeslagen. Dat is een flinke zeecontainer vol. De Covra bewaart verder 11.000 kuub laag- en middelradioactief afval van de industrie, ziekenhuizen en kernenergieproductie. Ook heeft de Covra 17.000 kuub radioactief materiaal in de depot dat afkomstig is van natuurlijke materialen. Er ligt er bijna 30.000 kubieke meter aan radioactief afval. Dat is in 2130 ruim verdubbeld tot 70.000 kuub, waarvan 401 kubieke meter hoogradioactief afval.