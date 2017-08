Bij Bath gestrand containerschip weg uit Antwerpen

ANTWERPEN Het afgelopen maandag bij Bath gestrande containerschip CSCL Jupiter verlaat komende nacht (van zondag op maandag) de haven van Antwerpen. De volgende bestemming is zoals gepland Hamburg. De CSCL Jupiter mag daar lading lossen en moet daarna voor nader onderzoek van de scheepshuid in dok in Rotterdam.

Het schip heeft sinds maandagavond, toen het na ongeveer twaalf uur door ruim vijftien sleepboten was losgewrikt en getrokken, in het Delwaidedok in Antwerpen gelegen. Het is daar onderzocht. Schade aan de onderzijde van het schip leek er bij duikonderzoek niet te zijn, maar dit moet in een droogdok in Rotterdam nader worden bekeken.

De CLCS Jupiter was maandagochtend in de Bocht van Bath uit koers geraakt en vastgelopen doordat het roer niet reageerde. Het mankement aan het stuurmechanisme is de afgelopen dagen in Antwerpen verholpen.

Dat de CLCS Jupiter maandagavond onder grote publieke belangstelling terug in de vaargeul kon worden gebracht, was mede te danken aan het feit dat het schip nog over een lengte van ruim 240 (van de 366) meter in dieper water lag. Sleepboten van Multraship Terneuzen en Kotug Smit, gepositioneerd aan de achterzijkant, konden de containerreus daardoor bij vloed loswrikken, in samenwerking met slepers die aan de achterzijde aan het schip trokken.

