Bevrijdingsfeest moet feest zijn

Terwijl op het Bellamypark en daaromheen het volk feest viert, wisselen politie, vrijwilligers en andere betrokkenen regelmatig informatie uit in een situation room. Vorig jaar trok het festival 50.000 man, er werd veel bier gedronken, er waren veel verschillende muzieksoorten en veel verschillende soorten mensen. Dat levert een hoge risicoscore op. Het Bevrijdingsfestival valt in de 'C-klasse', voorbehouden aan de grote, belangrijke, risicovolle evenementen. Om daar een vergunning voor te krijgen, moet de organisatie alles héél goed voor elkaar hebben.

Plannen

Er moet dus een mobiliteitsplan zijn, een crisiscommunicatieplan, een veiligheidsplan, een medisch draaiboek enzovoorts enzovoorts. Na de aanvraag van de vergunning wordt allereerst een risicoanalyse uitgevoerd. Dat was in november. In de maanden die volgen komen project- en werkgroepen maandelijks of vaker bij elkaar om elk detail te bespreken.

Neem nu de Aldi, waar goedkope alcohol in glas en blik te koop is. Die zou normaal gesproken tot 20 uur open zijn. In overleg is besloten dat de supermarkt vandaag om 4 uur al dicht gaat. Een béétje alcohol is leuk, maar te veel dronken mensen ziet Pieter Ventevogel niet graag op 'zijn' festival. Ventevogel organiseert samen met Onno Bakker van de Cultuurwerf het Bevrijdingsfestival. "Het wordt een graad of 15 en zonnig", voorspelt hij. "Perfect weer, eigenlijk. Vorig jaar was het warmer. Dan blijven de mensen langer hangen en raken ze heel erg dronken. Ik heb liever dat het wat kouder is. Commercieel niet gunstig, maar voor de veiligheid en sfeer prettig."

Bigbags

Zo'n vierhonderd vrijwilligers van de Cultuurwerf, speciale beveiligers, politie in uniform en undercover staan klaar om het feest tot een goed einde te brengen. Op de Spuistraat en Nieuwendijk staan bigbags met zand. Ventevogel: "Daar is over nagedacht. Het zijn doorgaande routes waar je met een vrachtwagen doorheen zou kunnen rijden. Dat zijn dan goed zichtbare maatregelen, maar er zijn er ook die voor het publiek niet zo duidelijk zijn. Ook naar mij toe is de politie daar niet heel open over."