Betaalt de burger de tol voor Thermphos?

Pijnlijk

Samsom erkent in zijn rapport dat de provinciale bijdrage 'pijnlijke consequenties zal hebben', maar dat de provincie het wel kan dragen, ook al is ze arm vergeleken met andere provincies. Er is wel een voorwaarde: de provincie zal de belastingen moeten verhogen. Ze heeft nog speelruimte om meer motorrijtuigenbelasting te heffen. De provincie zit nog niet aan het wettelijke toegestane maximumtarief. Ze kan dus meer opcenten innen als ze dat wil. Extra opbrengst: 13,5 miljoen euro per jaar.

In zijn rapport zegt Samsom dat de provincie ook nog kan putten uit zijn algemene reservepot die nu 20 miljoen euro groot is. Ook is het mogelijk om investeringen uit te stellen of te schrappen. Vanwege de onzekere situatie bij Thermphos zit de begroting van de provincie op slot. Extra uitgaven om de Zeeuwse economie te stimuleren zijn voorlopig in de ijskast gezet. Indirect treft dat de burgers ook. Als er niet wordt geïnvesteerd, komen er ook geen nieuwe banen bij en krijgt het bedrijfsleven minder opdrachten.