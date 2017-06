Bestuurscrisis verlamde Zorgstroom

De problemen begonnen met het aantreden van Hans Blom als voorzitter van de raad van toezicht, eind 2015. Blom, met veel bestuurlijke ervaring in de sector, vond dat Zorgstroom dringend aan vernieuwing toe was. Daarbij hoorde in zijn ogen ook op korte termijn een andere raad van bestuur.

Phernambucq, die de organisatie al bijna 30 jaar leidt, vond dat Blom wel erg hard van stapel liep en keerde zich tegen de plannen. De kwestie escaleerde toen in maart 2016 bleek dat de raad van toezicht de eigen honorering fors wilde verhogen.

Daarop zegde Phernamcucq het vertrouwen op in zijn raad van toezicht, nota bene formeel zijn werkgever. De affaire was voor twee leden, Gerard Pilon en Silvia Bal, reden om op te stappen.

Phernambucq kreeg uiteindelijk de steun van cliëntenraad, ondernemingsraad én managementteam. Blom en de twee andere overgebleven leden van de raad van toezicht (Annemiek Koppejan en Carien Cankrien) zagen zich daarom in juli gedwongen ook te vertrekken.

De rechtbank moest eraan te pas komen om een nieuwe raad van toezicht te kunnen formeren. Dat is gebeurd onder leiding van Arie van der Maas, die in 2015 juist afscheid had genomen.

Zorgstroom maakt melding van de bestuurscrisis, die destijds binnenskamers is gehouden, in het net verschenen jaarverslag 2016.

Blom zegt in een reactie dat Phernambucq de hogere honorering van de raad van toezicht in de strijd wierp om de organisatie achter zich te krijgen. ,,Zo van: kijk dat stelletje graaiers eens. Terwijl hij zelf ver boven de norm zit."

Straatvechten

,,Ik begrijp best dat er persoonlijke afwegingen hebben gespeeld om te volharden in het standpunt dat hij op die stoel wilde blijven zitten, maar om dan een vuile kaart te trekken... Dat was een manier van straatvechten waar ik echt door geshockeerd was", zegt Blom.

Phernambucq verwijst voor commentaar naar de huidige voorzitter van toezicht. Van der Maas stelt dat Blom de organisatie tegen zich in het harnas joeg door het tempo waarin hij wilde vernieuwen. ,,Voor mij is het onbegrijpelijk dat je binnen drie maanden zo veel overhoop haalt en dingen zo op scherp zet. Hij is als een olifant in een porseleinkast te werk gegaan."