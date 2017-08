Beroepsvissers boos dat ze geen oesters mogen rapen

POLL De zomer in Zeeland was nat maar ook warm

18:16 VLISSINGEN - Een slechte zomer? Het is maar hoe je het bekijkt. Uitgerekend tussen medio juli en medio augustus, toen veel mensen vakantie hadden, was het behoorlijk nat in Zeeland. Maar voor weerkundigen gaat de zomer van 2017 de boeken in als een van de warmste ooit.