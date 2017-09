Bemanningsleden ARM-7 vrij, schipper blijft vastzitten

Wordt na de Belle Knoppe de couvertcover een hit?

16:36 VLISSINGEN - In een dag een product of dienst verzinnen, ontwikkelen en uitventen. In het 'startup bootcamp' van de HZ University of Applied Sciences en Dok41 in Vlissingen ervaren 320 tweedejaars studenten hoe is het om ondernemer te zijn. Met steun van ondernemers, mentoren en experts leren ze wat er allemaal bij komt kijken om een product naar de markt te brengen.