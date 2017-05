Bedrijven kunnen zich aanmelden voor Zeeuwse Innovatieprijs Emergo

Haarscheurtjes in reactorvaten Belgische kerncentrales stabiel

12:29 DOEL - De haarscheurtjes in de reactorvaten van de Belgische kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 zijn stabiel. Nadat Doel 3 enkele maanden terug weer mocht opstarten, is nu ook vastgesteld dat de watervlokken (lees: haarscheurtjes) in het reactorvat van Tihange 2 niet groeien.