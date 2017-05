Autobus ramt bord wegwerkzaamheden; flinke files op A58 en A4

updateRILLAND - Een autobus is donderdag rond 07.15 uur tegen een mobiel signaleringsportaal gereden op de A58 bij Rilland. Rond 08.00 uur is de rijbaan richting Bergen op Zoom in zijn geheel afgesloten. Later ging ook de andere weghelft dicht voor de spoedreparatie. Hierdoor is in beide richtingen file onstaan op de A58.