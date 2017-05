Autobus ramt bord wegwerkzaamheden, A58 ter hoogte van Rilland afgesloten

Gemeenteraad gaat los over komst Aldi: 'Getreiter', 'asociaal' en 'belediging'

24 mei WISSENKERKE - De komst van een Aldi-supermarkt in Kamperland is woensdagavond een grote stap dichterbij gekomen. Van de gemeenteraad van Noord-Beveland mogen de onderhandelingen met Aldi beginnen over de vestiging in het dorp.