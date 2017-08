Auteur botst met regisseur Zeeland Nazomerfestival

MIDDELBURG - Heleen Verburg, auteur van de Zeeland Nazomerfestival-voorstelling 'Een nieuwe god', kan zich niet vinden in het resultaat. ,,Ik heb me daarom teruggetrokken. Het stuk is voor mij totaal onherkenbaar geworden."

De première van 'Een nieuwe god' staat donderdagavond op het programma in de Nieuwe Kerk in Middelburg, met de Zeeuwse acteurs Bram Kwekkeboom en Marlies Hamelynck. Verburg zag begin deze week een doorloop en was verbijsterd.

De schrijfster vindt dat regisseur Stefan Perceval met haar tekst aan de haal is gegaan. ,,Ik heb er volledig begrip voor dat een tekst moet worden aangepast, maar in dit geval vind ik de ingrepen te groot, waardoor de inhoud het tegenovergestelde is geworden van wat ik heb willen zeggen. Dat gaat veel te ver."

Goddelijke stem

Als voorbeeld noemt ze de goddelijke stem in het stuk. ,,Ik heb een liefdevolle stem geschreven, maar in de voorstelling is dat nu een vertoornde, kwade stem. Dat is niet wat ik wil vertellen. Dit stuk is echt iets wat me van het hart moest. Het gaat over deze tijd, over waar mensen mee worstelen, over de complexiteit van het leven, over de complexiteit van godsbeelden. Ik denk dat het de mensen echt iets zou kunnen geven."

Ze had Perceval de vrije hand gegeven. Toch vindt Verburg het onbegrijpelijk dat hij niet met haar heeft overlegd. ,,Hij had het gesprek met mij aan moeten gaan. Dat hij er zomaar een ander stuk van wil maken, daar ben ik heel boos over."

Geen concessies

Wat haar betreft is het boek gesloten. ,,Ik heb mijn statement gemaakt en ga niet een gevecht aan met de betrokkenen. Ik kan alleen maar blijven staan waar ik voor sta en daar geen concessies aan doen. Daar moet ik een grens trekken. Dat heb ik gedaan en verder laat ik het los."

Stefan Perceval zegt dat de ingrepen noodzakelijk waren en dat Verburg hem 'het mandaat heeft gegeven om helemaal mijn gang te gaan'. ,,Haar tekst was geen theatertekst, maar hogere literatuur. Het is mijn taak als regisseur om daar theater van te maken. Als we exact spelen wat er staat, kan ik u verzekeren dat we een vier uur durende, redelijk slaapverwekkende voorstelling hebben."

Boos

,,Ik vind het wel erg makkelijk van mevrouw Verburg om zich zo terug te trekken", zegt Perceval. ,,Het is heel respectloos tegenover een ploeg die zich zes weken lang dag en nacht met haar materiaal heeft beziggehouden. Daar ben ik heel boos over. Als iemand alleen maar vanuit zichzelf praat en zegt: ik zie niet wat ik heb geschreven, dan is dat ook absoluut niet gunstig om de laatste 48 uur voor een première in te gaan."