Ate de Jong in top-10 regisseurs cultfilms

AARDENBURG - De uit Aardenburg afkomstige regisseur Ate de Jong is door het Britse filmfestival Raindance opgenomen in de Top 10 van beste cultfilmregisseurs. De Jong staat op de zevende plaats.

Het festival publiceerde deze week een Top 10 Cultfilmregisseurs die iedereen zou moeten kennen. Ate de Jong is de enige Nederlandse filmmaker in de lijst. Hij wordt geroemd om zijn complete oeuvre. Andere filmmakers die in de lijst voorkomen zijn onder anderen Sean Baker, George A. Romero, John Waters en Gregg Araki.

De Jong is internationaal vooral bekend om zijn Amerikaanse films 'Drop Dead Fred' (1991) en 'Highway to hell' (1992). In eigen land maakte hij minder cultachtige films, waaronder 'Een vlucht regenwulpen' (1981) en 'Het bombardement' (2012).

Recent maakte hij de internationale productie 'Love is thicker than water' (2016). Deze was in april te zien op het Filmfestival Zeeuws-Vlaanderen. De Jong was daarbij aanwezig. Dit jaar wordt de film uitgebracht in onder andere de Verenigde Staten, Engeland, China, het Midden-Oosten en Australië.