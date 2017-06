Asbestslachtoffer vangt opnieuw bot

Zeeuwse voetbalfans in shock na chaos in Turijn: ‘Ik dacht dat we dood gingen’

4 juni TERNEUZEN/MILAAN - Met een gevoel van opluchting maar nog redelijk in shock keerden Jordy van Bremen en Jorden Takiddine zondag aan het eind van de middag terug in Nederland. De twee Zeeuwen volgden de Champions League-finale tussen Juventus en Real Madrid zaterdagavond op het Piazza San Carlo in Turijn, toen ineens grote paniek uitbrak op het plein. ,,Het leek of er met een mitrailleur werd geschoten’’, vertelde Van Bremen zondagmiddag vanuit Milaan. ,,Ik was Jorden binnen een seconde kwijt. Ik dacht echt dat we dood gingen.’’