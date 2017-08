Arnemuiden in spanning na aanhouding vissers

UpdateARNEMUIDEN - Wie zat er fout? De bemanning van de ARM-7 of de inspecteurs van de NVWA? Arnemuiden wacht in spanning het oordeel van de rechter af. ,,Dit is heel schadelijk voor het imago van de sector."

Als een dief in de nacht kwamen ze aangevaren, zegt visser Job Schot uit Tholen. ,,Zonder navigatieverlichting, wat wel verplicht is in de scheepvaart. Het Automatic Identification System, waardoor je ziet wat met wat voor schip je te maken krijgt, stond uit. Geen AIS: ook dat is in strijd met de regels. Bovendien kwamen ze niet met het inspectieschip zelf, de Barend Biesheuvel. Dat moederschip lag veertig mijl verderop. Ze namen een rubberbootje en zijn met die rib zeventig kilometer over zee komen scheren om die schippers te kunnen betrappen. Het is niet voor het eerst dat het er zo aan toegaat. Dit gebeurt al jaren. Niet normaal meer!"

Zeer fel licht

Woordvoerder Lex Benden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit reageert: ,,Wij houden ons bij de controles netjes aan de regels. Zo'n rubberboot hoeft helemaal geen AIS te voeren. We varen wel degelijk met alle verplichte lichten. En we nemen tevoren via de marifoon contact op om aan te kondigen dat we gaan controleren. Wordt daar niet op gereageerd, dan schijnen we gericht met een zeer fel licht om contact te leggen."

VisNed, de spreekbuis van de Nederlandse kottervissers, heeft donderdag overleg gevoerd over de kwestie. Voorzitter Delta Zuid van VisNed, Cees van Beveren: ,,We zijn het nog aan het verwerken. Al meer dan een jaar hameren wij er voortdurend op bij onze leden dat ze volgens de regels moeten vissen. Wat hier ook aan de hand is, dit is heel schadelijk voor het imago van de sector. Het doorkruist alle goede plannen en alle goede voornemens."

Schuldvraag

Van Beveren brandt zijn vingers niet aan de schuldvraag. ,,Ik kan me voorstellen dat de bemanning geschrokken is van de rib die op hen afkwam, ik kan me ook voorstellen dat de controleurs geschrokken zijn. Hoe het precies zit, geen flauw idee. Maar de tenlastelegging is heftig. Poging tot doodslag en het verduisteren van gebruikte, verboden netvoorzieningen. Arnemuiden staat niets voor niets op zijn kop. Moet je je voorstellen, kinderen komen op school en horen van hun vriendjes: 'Mijn vader zit in de gevangenis.' Dat heeft impact, hoor."