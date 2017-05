Arjo Francke baas in Grijpskerke

Een volle agenda afgelopen zaterdag voor de Ringrijders. In Terneuzen werd er een demonstratie gereden namens de Z.R.V. In Grijpskerke stond de jaarlijkse klassementswedstrijd op het programma en in Kapelle werd de jaarlijkse meiwedstrijd verreden. Ritthem reed samen met Souburg een dorpswedstrijd en bij het Zorg- en verpleegcentrum Nieuw-Sandenburgh reden de Ringrijders van de afdeling Gapinge een wedstrijd.

In Grijpskerke lijkt de jeugd nu toch echt het scepter te gaan zwaaien. Waar de gebroeders Dingemanse al van zich lieten horen tijdens de Z.R.V. wedstrijden was het nu Arjo Francke die alle andere deelnemers de baas was. Met 29 van de 30 ringen werd hij dagwinnaar en wist hij ook beslag te leggen op de 1e beker. Ronald Geertse was de sterkste in de pollepelkamp. Miranda Konings deed voor het eerst mee en wist al 9 ringen te steken. De prijzen voor de versiering werden gewonnen door Janita Verhage (trekpaarden) en Jessie Roelse (overige rassen).

In Terneuzen liet Koen Minderhoud weer eens zien wat hij in zijn mars heeft. Waar hij in Tholen zijn meerdere moest erkennen in Sebastiaan Sturm, was hij nu de winnaar met 30 van de 30 ringen. Nick Meijers werd knap 2e met 29 ringen voor Frank Brasser die 3e werd met 28 ringen. De pollepel werd op 10 mm gewonnen door Nick Meijers.

In Ritthem bleven Cor Janse en Cees Wisse tot de 29e beurt samen aan de leiding. In de 29e beurt liet Cees Wisse zijn eerste ring hangen, waardoor Cor Janse dagwinnaar werd met 30 van de 30. Levi de witte won de pollepel hij wist als enige de 10 mm te steken. Cor janse won ook de 1e beker voor Laeticia de Boer en Edwin Dellebeke. De versieringsprijzen werden gewonnen door Irina Trujillo bij de trekpaarden en bij de overige paarden won Mirella Cevaal.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Ringrijderij Vereniging Zuid Beveland is een wedstrijd verreden waarbij twee rijders alle 30 ringen wisten te steken. Djangko Besuijen en Jasper van der Maas presteerden dit. In een spannende kamp besliste Besuijen de kamp in zijn voordeel door de 14mm ring te steken. Gerben Cabboort eindigde met 28 ringen op een derde plaats en Amy Besuijen veroverde, voor het eerst in haar loopbaan, de felbegeerde Pollepel. Ook in de bekerstrijd domineerden Djangko Besuijen en Jasper van der Maas. Besuijen won de eerste beker en van der Maas de tweede. De eerste prijs voor de versiering bij de trekpaarden werd gewonnen door Antoinette Vermast en bij de overige paarden door Jeanine Bruijnooge.

Dennis Willeboordse was de sterkste bij het Zorg- en verpleegcentrum Nieuw-Sandenburgh. Er werden 20 beurten gereden en hij wist, evenals drie andere deelnemers, alle 20 ringen te steken. In de kamp was Dennis op 10 mm de sterkste. De pollepel werd voor de middag verreden en werd gewonnen door Sebastiaan Sturm. Gijs van der Broeke deed voor het eerst mee met het Ringrijden en Gijs wist al gelijk 14 van de 20 ringen te steken. Gijs kan niet alleen goed steken, maar ook mooi versieren, want hij won de 1e prijs voor de versiering bij de trekpaarden en Kristel Blok bij de categorie overige paarden.

Zaterdag gaan we voor de Ereklas naar Meliskerke.