Arjen Fortuin in jury Zeeuwse Boekenprijs

Voorzitter VNG: 'Laat 388 gemeenten niet in de steek'

15:18 GOES - Op het Haagse Binnenhof kunnen ze wel wat extra vakmanschap gebruiken. Dat zei voorzitter Jan van Zanen dinsdagochtend tijdens de opening van het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in de Zeelandhallen in Goes. Het thema van de tweedaagse is vakmanschap.