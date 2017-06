Apothekers ontlast: Oplossing voor medicijnafval

Niet alle apotheken nemen daarom nog medicijnafval terug. Het risico is dat mensen daardoor hun oude medicijnen in de vuilnisbak gooien of door het toilet spoelen.

Pilot

In Zeeland loopt een gezamenlijke pilot in Veere, Middelburg en Goes om de apothekers voor het inzamelen te vergoeden. In de overige gemeenten is niks geregeld. Eind deze maand verandert dat waarschijnlijk. Op 28 juni vergadert het algemeen bestuur van afvalbedrijf OLAZ over een voorstel voor een pilot van twee jaar, waarbij de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en waterbedrijf Evides de kosten van de inzameling voor hun rekening gaan nemen. De apothekers moeten dan nog wel de oude medicijnen in ontvangst nemen, anonimiseren (van etiketten ontdoen) en naar de milieustraat brengen.