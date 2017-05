Antwerpen verliest containerlijnen

Afval van kerncentrale Borssele arriveert vanuit Frankrijk bij Covra

12 mei BORSSELE - Bij de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Covra) in Borssele is donderdag een trein uit Frankrijk met hoogradioactief afval van de kerncentrale in Borssele aangekomen. De 28 containers met in glas verpakt afval worden bij de Covra bewaard in het opslaggebouw voor hoogradioactief afval.