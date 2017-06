Anderhalf miljoen in Zeeuws sloopfonds

OM: 'DOW Terneuzen is door oog van de naald gekropen'

17:03 DEN BOSCH - Tegen DOW Benelux in Terneuzen is voor de rechtbank in Den Bosch een boete van 220.000 euro geëist vanwege het lekken van methaan. Volgens het OM is het chemiebedrijf door het oog van de naald gekropen.