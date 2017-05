Allemaal stemmen op Isabel, Danny, Racoon, Bløf en Moss

Het Metropole Orkest wil met de actie 'Metropole Orkest met' benadrukken dat het niet alleen klassieke muziek speelt, maar ook pop, jazz en filmmuziek, dance, hiphop, rock en wereldmuziek. Op www.mo.nl/met kan iedereen een stem uitbrengen en ook, zijn eigen favoriete artiest of band toevoegen aan de lijst met muzikanten waarop gestemd kan worden. Er zijn wel voorwaarden: de artiest of band moet uit Nederland komen of hier gevestigd zijn, de artiest of band moet actief zijn en ook, een profiel hebben op ten minste één van de volgende sites: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube of Spotify.