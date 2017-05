Allemaal naar de Zeeuwse kust

Op de duinovergang bij Dishoek trokken in een lange stoet de bolderkarren met kleuters en strandspeeltjes voorbij, de rolwagentjes volgepropt met handdoeken en zwemkleding, de koeltas met bier, de parasols en de klapstoeltjes. Voorlopig zitten ze goed, daar aan het strand. Op veel plekken in Zeeland is het kwik inmiddels boven de dertig graden gestegen.

Bewolking

,,Maar vanmiddag draait de wind en komt vanaf zee. Dan wordt het koeler en daalt de temperatuur tot een graad of 24", voorspelt woordvoerder Matthijs van der Linden van WeerOnline.nl. Weliswaar zijn hoog boven de zee mogelijk wat wolkenvelden te zien, maar die vormen geen serieuze bedreiging, geeft hij aan. Wie met één oog appjes in de gaten houdt om te kijken of regen dreigt, moet naar het noorden van Frankrijk en het westen van België kijken. Van der Linden: ,,Doordat het steeds warmer wordt, ontstaan daar nieuwe wolken. Die zouden rond een uur of zes, zeven hier kunnen zijn. Dan nog kan het droog blijven. Gewoon blijven genieten van het strand, zou ik zeggen."

Zeevonk

Vannacht daalt de temperatuur tot zo'n 14, 15 graden. Dat is heel wat koeler dan afgelopen nacht, toen het kwik op 17,3 bleef steken. Die nacht was er langs de Zeeuwse kust op sommige plaatsen een spectaculair fenomeen te zien: zeevonk, blauw oplichtende banen in het water. ,,Een aardig algje", omschrijft onderwaterbioloog Peter van Bragt de veroorzaker van deze nachtelijke lichtshow. ,,Totaal ongevaarlijk. Je kunt er rustig doorheen zwemmen." Onder de juiste omstandigheden - veel licht en veel warmte - groeit het algje explosief. Dat is in de nacht van vrijdag op zaterdag blijkbaar gebeurd. Van Bragt: ,,Zeevonk zit door het hele water heen, maar je ziet het alleen waar het water sterk in beweging is, zoals in de branding. Je kunt er natuurlijk ook je hand door heen en weer halen, dan zie je het ook goed. Als je door ondiep water loopt, bijvoorbeeld het strand bij de Grevelingen, kun je je voetafdrukken zien oplichten in het zand.

Mark Kuzee van het gelijknamige bergingsbedrijf was van 7.45 een uur of 13 voortdurend in touw. ,,Ik kan eindelijk even een boterham eten", zegt de berger. ,,We zijn voortdurend in touw geweest, met acht man. Kop-staartbotsinkjes zonder persoonlijk letsel, maar vooral veel koelingsproblemen. En o ja, sleutels in de auto! Mensen lopen allemaal met korte broeken en zwembroeken. Gaan ze de auto leeghalen, sleutels even in de kofferbak neerleggen, kofferbak dichtgooien... En ja hoor. Vaak hebben ze de telefoon er ook nog naast gelegd, moeten ze ook een telefoon lenen."

Panne

Kuzee verwacht het rond een uur of 5 weer druk te krijgen. ,,Ik denk dat ik wel weer aan het werk blijf tot een uur of 12. Dat was gisteren ook zo. Deed ik pas om twaalf uur 's nachts de deur dicht van mijn bedrijf. Mensen blijven lang op het strand hangen en komen er pas laat achter dat de auto niet start en noem maar op." Ernstige ongevallen zijn vooralsnog uitgebleven. ,,Eigenlijk waren het vooral stommiteiten. Ik heb nu alleen nog een paar Duitsers zitten die vanmorgen een ongeluk gehad hebben bij de watertoren in Souburg en er nu achterkomen dat ze niet goed verzekerd waren. Die moeten nu maar zien hoe ze terugkomen naar het Ruhrgebied."

Zondag

Morgen klimt de temperatuur in Zeeland gestaag op van een koele 15 graden als de zon net op is tot zo'n twintig graden rond het middaguur, althans aan de kust. Verder de eilanden in kan het 24 graden worden en in Zeeuws-Vlaanderen zelfs 27 graden. Ook morgenavond weer kans op onweer.

