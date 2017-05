Alcoholvrij: bieren zijn top, maar de wijnen? 'Niet te drinken!'

BREDA - Alcoholvrije bieren zijn van hun suffe imago verlost. Sterker nog: de verkoop zit fors in de lift en komende week publiceert de Consumentenbond de resultaten van een smaaktest. Bij de wijnen is er minder reden tot vrolijkheid. Bredanaar Ron Andes, voorzitter van de Koninklijke Slijtersunie: "Ik heb er nog nooit een gevonden die ik wilde drinken!"

De verkoop van alcoholvrije bieren is het afgelopen jaar met 18 procent gestegen en die groei houdt dit jaar en de komende jaren aan, verwacht directeur Cees-Jan Adema van de Nederlandse Brouwers. "Zoals ik ook verwacht dat aanbod en verkoop van speciaalbieren met een lager alcoholpercentage blijven groeien."

Smaak

Dat heeft volgens Adema een aantal redenen: "Je hebt te maken met een veranderende consument, die een gezonde evenwichtige leefstijl nastreeft en die dus ook af en toe geen alcohol wil drinken. Tweede reden is de smaak. De brouwers hebben daar de afgelopen jaren veel in geïnvesteerd en de smaak van alcoholvrij bier is gewoon goed. Er zijn ook steeds meer variaties op de markt en de marketing is ook heel serieus opgepakt. Met mooie reclames. Alcoholvrij heeft geen suf imago meer. Er is ook veel meer verkrijgbaar, zowel in de retail als in de horeca. Ook op tap", soms Adema op.

Radar+, het consumentenlifestylemagazine van AVROTROS/RADAR, testte in het verleden alcoholvrije wijnen. De conclusies waren niet bemoedigend: 'De smaak van alcoholvrije wijn is niet te vergelijken met die van gewone wijn. De alcoholvrije wijnen van Torres en de Faber bubbel-rosé kunnen nog wel een alternatief zijn voor wijn met alcohol, maar de rest is een aanfluiting en weggegooid geld', luidde het oordeel. 'Als je alcoholvrije bubbels wilt, kun je meestal beter Spa met appelsap of een scheutje vlierbloesem- of goede limonadesiroop serveren.'

Quote De smaak van alcoholvrije wijn is niet te vergelijken met die van gewone wijn. Onderzoekers test Radar+

Ron Andes, voorzitter van de Nederlandse Slijtersunie, herkent zich in die conclusie: Er zijn meerdere manieren om wijn van alcohol te ontdoen, maar het resultaat is, vindt hij, in al die gevallen niet om over naar huis te schrijven. "Ik heb nog nooit een alcoholvrije wijn gevonden die ik wilde drinken. Of het is gewoon druivensap of het is niet te drinken. Een klap in je gezicht soms. Oké, er zijn wel enkele alternatieven, maar die mogen geen wijn genoemd worden. Soms is het onvergist druivensap of het is mineraalwater met een smaakje."

Volledig scherm Twee flessen 'bubbels' zonder alcohol. De één vindt ze niet te drinken, de ander proeft nauwelijks verschil met de variant met alcohol. © Hélène Schenk Quote Of het is gewoon druivensap, of het is niet te drinken. Ron Andes, voorzitter Koninklijke Slijtersunie

"Ik pleit absoluut voor een ruimere keus aan alcoholvrije wijnen", vervolgt Andes. "Onderzoek is daar voor nodig. Het zou fijn zijn als er zoals bij de brouwers meer geïnvesteerd zou worden in kwaliteit."

Want de vraag is er wel degelijk, bevestigen wijnhandelaar Eric Erkelens en zijn collega van het Gall & Gall-filiaal in winkelcentrum De Burcht. Erkelens: "We hebben in Princenhage heel veel dames die in verwachting zijn en die willen alcoholvrij. Een tijd terug heb ik op een bijeenkomst bubbels (sparkling rosé) geschonken van Vini Vici en niemand die het in de gaten had. Oudere mensen die medicijnen gebruiken vragen ook steeds vaker om alcoholvrij", zegt Erkelens.

Groeiende belangstelling

Wim van Dalen, directeur van STAP (Stichting Alcohol Preventie) plaatst enkele kritische kanttekeningen bij de groeiende belangstelling voor alcoholvrije dranken. "De brouwers zullen het vast ontkennen, maar ze investeren in het alcoholvrije segment om de jeugd van 16 en 17 jaar, die nog niet mag drinken, alvast kennis te laten maken met hun merk. Zodat ze, wanneer ze 18 zijn en wel mogen drinken, alvast goed bekend zijn met dat merk."

"Jongeren worden min of meer opgevoed met het drinken van bier, terwijl we het misbruik juist de kop in proberen te drukken", vervolgt Van Dalen. "Komt bij: een BOA kan niet zien of een jongere een alcoholvrij biertje of bier met alcohol in de hand heeft".

Cees-Jan Adema (Nederlandse Brouwers) reageert direct op die kritiek: "Dat is klinkklare onzin. De doelgroep en drinkers van alcoholvrij bier zijn volwassenen. Jammer dat Stap blijft steken in een niet op feiten gebaseerde voorspelbare negatieve reactie in plaats van de ontwikkeling toe te juichen. Ik daag de heer Van Dalen uit om zijn stelling te onderbouwen met objectieve gegevens en ga graag het debat hierover aan."