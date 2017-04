'Airbnb is de Zimmer frei van nu'

VLISSINGEN - Airbnb is in Zeeland niks nieuws onder de zon. Het is een moderne voortzetting van het bordje 'Zimmer frei' voor het raam. Wel trekt deze vorm van verhuur nieuwe bezoekers naar de kust.

Dat is op te maken uit het rapport 'Airbnb aan de kust' dat is opgesteld door het Kenniscentrum Kusttoerisme van de HZ en de Hotelschool The Hague.

Airbnb werd aanvankelijk positief ontvangen. Maar toen het online platform om kamers of huizen te verhuren explosief groeide - wereldwijd maakten vorig 100 miljoen gasten er gebruik van - namen ook de klachten toe. Het zou overlast veroorzaken voor omwonenden en belastingontduiking en oneerlijke concurrentie in de hand werken. De discussie hierover in Amsterdam was voor het kenniscentrum en de hotelschool aanleiding de situatie aan de Noordzeekust te onderzoeken.

In Nederland is Airbnb het grootst in Amsterdam, met 27,7 ruimtes per duizend huishoudens. Ameland (24,8), Veere (22, 1) en Zandvoort (21,9) volgen op de voet. Uit een steekproef in de kustplaatsen Zandvoort, Renesse en Nes is op te maken dat in bijna alle gevallen hele woningen of appartementen worden aangeboden via Airbnb.

Ambtenaren van meer dan de helft van de Nederlandse kustgemeenten geven aan dat Airbnb niks nieuws is. "Vroeger had niet alleen Zeeland maar de gehele Nederlandse kust woningen met het bordje Zimmer frei", aldus het rapport. Verhuurders zien Airbnb vooral als een extra platform om hun accommodaties aan de man te brengen. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe klanten aan te trekken en het toeristische seizoen te verbreden.

Anders dan in Amsterdam is het volgens de onderzoekers namelijk 'maar zeer de vraag of Airbnb extra concurrentie is voor de bestaande verblijfsaccommodaties of dat zij juist zorgen voor een nieuwe stroom gasten'. Driekwart van de kustgemeenten geeft aan dat het online platform nieuwe bezoekers aantrekt waardoor traditionele verhuurders er niet of nauwelijks onder lijden.

Via Airbnb komen, net als van oudsher, vooral Duitsers naar de kust. Uit interviews blijkt dat het meer jonge trendy mensen zijn die de buurt graag verkennen, die korter verblijven dan de reguliere gast en vaker last minute boeken. De prijs is de belangrijkste reden om via Airbnb een overnachting te regelen.

In tegenstelling tot wat de organisatie zelf beweert, zorgt Airbnb voor veel minder banen in de toeristische sector (9,8 per honderd bedden) dan de traditionele verhuur (53,3 banen per honderd bedden). Ook is het niet zo dat accommodaties zich meer verspreiden over de regio. Ook de Airbnb-plekken bevinden zich op de meest toeristische locaties. De onderzoekers stellen vast dat Airbnb aan de kust niet voor extra overlast zorgt.