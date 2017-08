Ahoy, de ijsjesboot is aan!

,,Maar één euro voor een raket", merkt een klant op die met zijn bootje heeft afgemeerd aan de bakboordzijde van de ijsjesboot. ,,Dat valt me heel erg mee." Ondanks die sympathieke prijs moet er nog wel even gezocht worden naar een manier om te betalen. Want cash-geld blijkt niet aan boord te zijn. Maar ook daar is de ijsjesboot op voorbereid. En zo vindt midden op het Veerse Meer via een mobiele app een financiële transactie plaats. Jeffrey: ,,Dat werkt met een QR-code. Want pinnen kan bij ons nog niet."



De twee schippers van de Magnum zijn in het dagelijks leven student. ,,We studeren allebei in Delft", aldus Julia. ,,We zijn aan het afstuderen. Jeffrey in lucht- en ruimtevaarttechnologie en ik doe de richting industrieel ontwerpen. De boot is van Eduard Kooman van hotel de De Nieuwe Doelen in Middelburg."



Weer varend wordt de Stad Veere gekruist. ,,Kom maar", roept een passagier van de rondvaartboot naar de Magnum. Maar daar beginnen de schippers niet aan. ,,We verkopen niet bij horeca", legt Jeffrey uit. ,,We doen alleen de eilandjes. Daar zitten we niemand mee in de weg."



Ook op de Schutteplaat wordt de verkoeling brengende ijsjesboot warm onthaald. ,,We krijgen zeker wel korting, hè? Omdat we je touwtje hebben vastgemaakt.", vraagt één van de aanwezige watersporters terwijl hij de touwen vangt en vastzet. ,,Ja hoor", antwoordt Jeffrey gevat. ,,Een ijsje met een verrassing." Een gesprek over de boot en de motor is daarvan het gevolg.



,,Hallo ijsjesboot", groet een meisje in zwemvest als het volgende eiland wordt aangedaan. Op de steiger staat al een groepje kinderen klaar. Met zwemvesten aan en geld in de hand wachten zij op hun beurt. Julia en Jeffrey genieten als ze weer ijs verkopen. Julia: ,,We worden er niet rijk van, maar het is zo ontzettend leuk om te doen." Jeffrey klimt intussen weer op de voorsteven en roept: ,,IJsjesboot, IJijijsjesboot!"



