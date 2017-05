Afval van kerncentrale Borssele arriveert vanuit Frankrijk bij Covra

Het transport kwam van de opwerkingsfabriek voor radioactief materiaal van Areva in het Franse La Hague. De splijtstof die exploitant EPZ in de Borsselse kerncentrale gebruikt, wordt na verloop van enkele jaren minder bruikbaar doordat er radioactief afval in ontstaat. Dat hindert de energieproductie. In La Hague wordt de brandstof van de kerncentrale gerecycled. Vervolgens kan 95 procent opnieuw worden gebruikt als splijtstof in de kerncentrale. De resterende 5 procent is afval en moet bij de Covra worden opgeslagen. Dit was het achtste afvaltransport van La Hague naar de Covra.