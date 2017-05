Afschieten Zeeuwse damherten kan doorgaan

Volgens de Raad van State heeft de provincie aannemelijk gemaakt dat in de gebieden te veel damherten rondlopen. De grote grazers die in kleinere aantallen helpen bij de instandhouding van natuurgebieden zijn in te grote aantallen juist schadelijk, zegt de Raad van State. Daardoor komen het habitattype 'grijze duinen' en de beschermde Noordse woelmuis die in de Kop van Schouwen voorkomt, onder druk te staan. De hoogste bestuursrechter heeft in een eerdere uitspraken al uitgemaakt dat er per honderd hectare niet meer damherten moeten zijn dan 18 tot 25. In de twee Zeeuwse natuurgebieden lopen er volgens de provincie honderden te veel rond. In 2014 verleende het provinciebestuur aan de Faunabeheereenheid een ontheffing van de Flora- en Faunawet om de aantallen te verlagen tot 325 (Kop) en tachtig (Manteling). Stichting Faunabescherming verzette zich tegen het afschieten van beschermde herten. Faunabescherming die vindt dat de jacht niet als preventiemiddel mag worden ingezet kreeg in 2016 gelijk van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Deze uitspraak werd woensdag in hoger beroep door de Raad van State vernietigd.