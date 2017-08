Advocaat bij Jinek: 'Een giftige wolk boven proces Klaas Otto'

Verplaatst

Otto's kansen in het strafproces verkleinen door deze beschuldiging denkt De Leon: 'Er ligt nu een giftige wolk boven zijn proces'. Tegen Otto, die vastzit in Torentijd in Middelburg, begint over twee weken een strafzaak waarin hij wordt verdacht van onder meer witwassen, afpersen, bedreiging en brandstichting, samen met medeverdachte Janus de V. Die strafzaak zou eerst in Breda plaatsvinden maar is vanwege het nieuws over de mogelijke moordplannen, verplaatst naar de beveiligde rechtbank in Rotterdam.