ADRZ leidt intern dubbel zoveel mensen op

Meer dan 120 mensen volgen nu een opleiding bij het ADRZ. Dat het ziekenhuis mensen opleidt is op zich niets nieuws. Voortdurend zijn mensen in opleiding om zich onder meer te specialiseren. Maar het ADRZ leidt nu extra veel mensen op vanwege dreigende personeelstekorten.

Het gaat daarbij vooral om gespecialiseerde functies. Het ziekenhuis werft zowel intern (verpleegkundigen die een gespecialiseerde opleiding volgen) en op scholen, zoals de HZ University of Applied Sciences. ,,We leiden elk jaar medewerkers op, omdat er bijvoorbeeld mensen met pensioen gaan'', vertelt directeur Claudia Brandenburg. ,,Maar we hebben een grote groep medewerkers tussen de 55 en 60 jaar oud. Zodra die gaat uitstromen, moeten we goed voorbereid zijn. Daarvoor moeten we er op tijd bij zijn, want opleidingen kosten veel tijd.’’