ADRZ kan weer investeren in zorg

GOES - Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis plukt de vruchten van een reeks maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen. Het laat de donkere jaren achter zich en heeft weer ruimte om vele miljoenen te investeren in de zorg.

Na een dramatisch verlies van meer dan dertien miljoen in 2014 - het ziekenhuis dreigde failliet te gaan - schrijft het ziekenhuis voor het tweede jaar op rij zwarte cijfers. Het begon in 2015 met een bescheiden resultaat van 2 miljoen. Maar zoals de PZC vorige week meldde, boekt het ADRZ over vorig jaar een winst van 8,2 miljoen. Dat het financieel voor de wind gaat, is te danken aan een reeks maatregelen die de Raad van Bestuur onder leiding van Claudia Brandenburg de afgelopen jaren heeft genomen.

Slechte contracten

Allereerst zijn eind 2015 nieuwe afspraken gemaakt met zorgverzekeraars om meer te betalen voor de zorg die het ziekenhuis levert. Door slechte contracten uit het verleden betaalden verzekeraars jarenlang te weinig. Voor 2016, 2017 en 2018 werden nieuwe contracten gesloten, waarbij de prijzen met minimaal drie procent zijn verhoogd. Voorwaarde was dat het ADRZ extra investeert in de zorg, zoals medische apparatuur en het opleiden van personeel.

Verder zijn afspraken gemaakt over het aantal behandelingen. Zorgverzekeraars schatten in 2013, 2014 en 2015 nog vooraf in hoeveel operaties het ziekenhuis op een jaar zou doen. Deed het ADRZ er meer, dan moest het patiënten doorsturen naar ziekenhuizen buiten Zeeland. Dat weigerde het ADRZ en betaalde de operaties zelf wat veel geld heeft gekost. Het aantal behandelingen komt nu bijna overeen met de inschattingen.

Minder externen

Een pijnlijke ingreep was dat het ADRZ het mes in de eigen organisatie moest zetten. Er werden 100 (administratieve en secretariële) banen geschrapt op de poliklinieken. Een centrale afspraakcentrale kwam ervoor in de plaats. Dat ging gepaard met opstartproblemen en leverde vorig jaar veel klachten op van patiënten. Brandenburg stelt nu dat die afnemen.

De kosten gingen ook omlaag door minder externen in te huren, goedkopere medicijnen in te kopen en een einde te maken aan de financiële ellende bij Zeelandcare. Het ADRZ neemt de dialyse en de Victoriakliniek van de zorginstelling over. Ook zoeken ADRZ en ZorgSaam een derde partner voor de samenwerkingsapotheek Scheldezoom.

Alles bij elkaar kreeg het ADRZ weer lucht. Het kon investeren in de panden in Vlissingen en Goes en bouwde in Goes samen met externe partner Siemens een nieuw nucleair centrum en nieuwe operatiekamers.

Investeren

De financiële vooruitzichten voor dit jaar zijn goed. Het ADRZ verwacht een winst van zes miljoen. Nu banken na jaren weer geld willen uitlenen, wil ADRZ 10 miljoen euro lenen. Samen met de investering van 10 miljoen van de nieuwe eigenaar, het Rotterdamse Erasmus MC, heeft ADRZ weer geld om te investeren in de zorg.