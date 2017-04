ADRZ Goes legt 100 extra parkeerplaatsen aan

GOES - Jaren is er niets aan gedaan omdat er geen geld was. Maar nu het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis weer wat te besteden heeft, pakt het door. Nog voor de zomer krijgt het terrein om het ziekenhuis een metamorfose. Er komen 100 extra parkeerplekken, auto’s ‘verdwijnen’ achter groene hagen, het parkeerterrein wordt overal verhard en er komen nieuwe stallingen voor fietsen en rolstoelen.

Het is het begin van een grote opknapbeurt van de omgeving en het ziekenhuis zelf. Een operatie die drie jaar duurt en afdeling voor afdeling gebeurt. De Zeeuwse kunstenaar William Verstraeten werkt ideeën uit om het ziekenhuis gastvrijer te maken. Hij maakte eerder de onooglijke opslag voor radio-actief afval in Vlissingen spannend. De oranje verf - die steeds lichter wordt naarmate het kernafval minder radioactief is - en de letters E=mc2 maakten van de Covra een icoon. De medewerkers werden weer trots op hún Covra. Iets soortgelijks moet Verstraeten voor elkaar boksen bij het ADRZ in Goes.

Groen licht

De directie en de Raad van Toezicht van het ADRZ hebben groen licht gegeven voor de uitvoering van de eerste plannen. ,,We vinden dat het gebouw in Goes nu wel erg afsteekt tegen dat in Vlissingen’’, zegt directeur Claudia Brandenburg. Nou wordt het niet zoals in Vlissingen, benadrukt ze. ,,Maar we willen er wel iets van maken.’’

'Een rommeltje'

Ze noemt de omgeving van het ziekenhuis ‘een rommeltje’. ,,Die vreselijke fietsenhokken zijn me een doorn in het oog. Op dagen dat het mooi weer is, is er te weinig plek en staan her en der fietsen.’’

Bij de nieuwe fietsenstallingen komt ook een overdekte plek voor rolstoelen. Zo hoeven mensen niet met de auto bij de ingang te worden afgezet, wat overlast geeft voor andere patiënten. Nu de Ontmoetingskerk aan de overkant van het ADRZ zijn parkeerterrein heeft afgesloten, verwacht het ziekenhuis weer parkeerproblemen. Daarom gaat het ADRZ extra ruimte huren van de naastgelegen zorginstelling Emergis zodat er ruimte komt voor 100 extra parkeerplaatsen. Verder wordt het gehele terrein verhard. ,,Een deel wordt bij slecht weer een grote modderpoel. Dat kan zo niet’’, aldus Brandenburg.

Beter kleurgebruik