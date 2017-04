ADRZ boekt winst van ruim acht miljoen

GOES - Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis heeft vorig jaar een winst gemaakt van 8,2 miljoen euro. Daar is het miljoenenverlies van Zeelandcare al van afgeboekt. Voor dit jaar verwacht het ziekenhuis een iets lagere winst, omdat het gaat investeren. Nu ook banken weer geld willen uitlenen aan ADRZ, is het ziekenhuis financieel definitief boven jan.

Het financiële resultaat gaat samen met de goedkeuring van de Raad van Toezicht van het ziekenhuis om ADRZ en zorginstelling Zeelandcare te ontvlechten. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis heeft daarom vanochtend de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) verzocht om de overname goed te keuren.

Dialyse

De PZC meldde begin februari dat het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis de dialyse en Victoriakliniek van zorginstelling Zeelandcare overneemt. Zeelandcare gaat zelfstandig verder met kaakchirurgie en een gedeelte van de plastische chirurgie. De rest gaat naar ADRZ. Voor patiënten verandert er weinig, want het ziekenhuis neemt alle locaties en personeel over.

De reden van de overname is dat Zeelandcare in zware financiële problemen zit. Ze heeft over 2015 een verlies gemaakt van 1,1 miljoen euro, liet de jaarrekening zien. Het probleem is niet dat er te weinig patiënten komen. Wel is ze financieel en administratief zo verweven met het ziekenhuis dat niemand weet wie wat moet betalen. Bovendien pingpongen patiënten onnodig heen-en-weer tussen de instellingen. Dat moet ophouden, vinden de aandeelhouders (ondernemer Henk van Koeveringe en ADRZ).

Niet rijker, wel sterker

Nu de Raad van Toezicht van het ziekenhuis toestemming voor de ontvlechting heeft gegeven, is de overname gemeld aan de NZa. Aanleiding om het voor te leggen is de financiële verwevenheid en complexiteit. ,,We worden van de overname niet rijker, maar wel sterker’’, reageert directeur Claudia Brandenburg van het ADRZ. ,,De dialyse is onderdeel van het ziekenhuis, we zorgen dat we die expertise weer in huis krijgen. En met de Victoriakliniek gebeurt hetzelfde als we in Vlissingen hebben gedaan. Nu ook dat ziekenhuis in één hand gaat komen, kunnen we daar veel meer voordeel uit halen. Voor patiënten kunnen we bijvoorbeeld veel makkelijker zorgen dat ze een locatie en een tijdstip kunnen kiezen.’’

Met de overname is een faillissement van Zeelandcare afgewend. ,,Er is weer iets van het bord af’’, zegt Brandenburg. ,,Dat is zeker een opluchting. Ik voel me verantwoordelijk voor het feit dat wij mensen vijf jaar geleden in Zeelandcare hebben neergezet en nu er financiële problemen zijn, gaan we uit elkaar. Dat voelt niet prettig, maar het is nodig. Het zou heel gek zijn als je als bestuurder een schouderklopje zou krijgen als er een tent failliet gaat.’’

Het verlies van Zeelandcare (‘een paar miljoen’) noemt Brandenburg een gegeven en heeft het ADRZ al afgeboekt in 2016. Ondanks die afboeking komt de winst uit op 8,2 miljoen euro. ,,Daarmee bulkt het ADRZ zeker niet van het geld. Het geld wordt geïnvesteerd. Het eigen vermogen neemt toe. Daardoor staan we er financieel weer goed voor en dat betekent dat banken ons voor het eerst sinds vele jaren weer geld willen lenen.’’

Investeren