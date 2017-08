Acaciahof had leerling niet van school mogen sturen

De ouders hebben ondanks het conflict met het bestuur het volste vertrouwen in de school. ,,Als dat niet het geval was, hadden we onze zoon er maandag niet naartoe gebracht. De Acaciahof is een fijne, kleinschalige school met heel goede leerkrachten. We gaan er met opgeheven hoofd weer naartoe.”

,,We zijn blij dat de jongen weer naar school komt”, zegt Landman in reactie op het oordeel van de commissie. Hij wil nog wel met de ouders van de jongen in gesprek gaan. ,,Ik snap dat het voor de buitenwacht moeilijk te begrijpen is dat je een kind verwijdert vanwege een conflict met ouders. Dat is ook het laatste wat je wil. We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Ik hoop het nooit meer mee te maken.” Verder wil hij niet op de zaak ingaan.