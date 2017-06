Aantal Zeeuwse vacatures groeit rap

Krapte

Zeeland is de provincie met de meeste krapte. De spanning op de arbeidsmarkt neemt ook snel toe. Tegenover elke 10 vacatures staan inmiddels slechts 18 werklozen. In de noordelijke provincies zijn dat er bijvoorbeeld twee keer zo veel. Landelijk gaat het om gemiddeld 27 werklozen per 10 vacatures. Een jaar geleden waren dat er nog 39.

Aan het einde van het eerste kwartaal stonden er in totaal 189.000 vacatures open in Nederland. Dat is 23 procent meer dan een jaar eerder. In alle provincies was sprake van een toename.