Aantal huurwoningen daalt, corporaties willen tij keren

Het statistiekbureau analyseerde in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor ieder postcodegebied het aantal eigen (koop)woningen, huurwoningen in het bezit van een woningcorporatie of van overige verhuurders, zoals makelaars en vastgoedbeheerders. In het overgrote deel van Nederland zijn (eigen) koopwoningen de meestvoorkomende eigendomssoort. Ook in Zeeland is dit in 149 van de 153 postcodegebieden aan de orde. Terneuzen heeft twee postcodegebieden waar de meerderheid van de woningen in handen is van woningbouwcorporaties, Vlissingen één. In Noordwelle zijn de meeste woningen van 'overige huurders'.