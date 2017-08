Aantal aangiften diefstal fiets daalt spectaculair

VLISSINGEN - Steeds minder Zeeuwen doen aangifte van diefstal van hun fiets. In de eerste zes maanden van dit jaar meldden 401 mensen zich bij de politie. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode nog 574. In het eerste halfjaar van 2015 werd 649 keer aangifte gedaan, zo blijkt uit een inventarisatie van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc).

De cijfers komen neer op een daling van maar liefst 30 procent in een jaar tijd. De afgelopen jaren is het aantal aangiften van fietsendiefstal in de provincie al fors afgenomen. In 2010 ging het nog om 2180 exemplaren. Vorig jaar waren dat er 1279. Als de ontwikkeling van het eerste halfjaar van 2017 zich doorzet, zal het aantal aangiften in zeven jaar tijd zijn gehalveerd.

De meeste aangiften worden gedaan in de gemeente Middelburg. In 2010 waren dat er 656. Dat was vorig jaar afgenomen tot 298. In de eerste zes maanden van dit jaar werden er 124 diefstallen van fietsen geregistreerd.

Een Zeeuwse gemeente waar geen duidelijke neerwaartse trend is te ontdekken, is Reimerswaal. Daar kent het aantal aangiften diverse negatieve uitschieters, zoals in 2013 (106 aangiften) en vorig jaar (85). Dit jaar zit Reimerswaal tot nu toe juist opvallend laag, met slechts 6 aangiften in 6 maanden.

Aangiftebereidheid

Hoe het komt dat het aantal aangiften zo sterk daalt, blijft onduidelijk. Het kan zijn dat er daadwerkelijk minder fietsen worden gestolen, maar daarnaast is het mogelijk dat slachtoffers van diefstal minder geneigd zijn aangifte te doen. Ook een combinatie daarvan is denkbaar.

,,Er is geen eenduidig antwoord op te geven", zegt projectcoördinator André Bouwman van AVc. ,,Er is ooit gemeten dat de aangiftebereidheid ergens tussen de 30 en 40 procent ligt. Je weet dus alleen: de werkelijkheid is erger, maar niet hoeveel erger."

Bouwman wijst erop dat plaatselijke acties de cijfers sterk kunnen beïnvloeden. ,,Het kan zijn dat de politie bijvoorbeeld een bende heeft opgerold die systematisch fietsen stal en heelde. Het kan ook zijn dat er ergens een nieuwe fietsenstalling is gekomen, of beter toezicht."

Lokfietsen

De politie zet bovendien af en toe lokfietsen in. ,,Die blijken bijzonder effectief te zijn", zegt Bouwman. ,,Vervolgens zie je soms wel dat de diefstallen verschuiven naar een andere gemeente."

De politie adviseert altijd aangifte te doen, zodat zij een goed beeld krijgt van waar veel fietsen worden gestolen. Die plekken kan zij dan extra in de gaten houden.