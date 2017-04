Aanpassing nodig om knooppunt Sloeweg veiliger te maken

MIDDELBURG - Rijkswaterstaat wil dat het knooppunt met drie viaducten in de Sloeweg wordt aangepast. Dat gaat een paar honderdduizend euro kosten, maar dat is te vinden binnen het budget van 20,1 miljoen euro. Dat heeft gedeputeerde Harry van der Maas donderdagavond meegedeeld aan Provinciale Staten.

Uit een recente verkeersveiligheidsaudit is gebleken het ontwerp voor de aansluiting van de Sloeweg, de Bernhardweg en de Westerscheldetunnelweg bij 's-Heerenhoek niet veilig genoeg is. Verkeer vanuit Terneuzen richting Middelburg moet in een boog eerst invoegen en daarna links uitvoegen.

"We wisten dat dit een aandachtspunt was", aldus Van der Maas. "Rijkswaterstaat streeft naar optimalisaties. Binnen het huidige ontwerp zijn we daar naar aan het zoeken. Zijn die voldoende zodat Rijkswaterstaat zegt: dit vinden wij genoeg? Er moet echt wat aangepast worden."

De weg gaat op termijn over in handen van het Rijk, dat ook meebetaalt aan het knooppunt.

Paar ton