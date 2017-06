23 Instagramfoto's van de hitte in Zeeland

UPDATE Vrouw komt vast te zitten op geopende Sloebrug in Vlissingen

12:39 VLISSINGEN – Een tot nu toe onbekende oudere vrouw beleefde zondagmiddag een angstig avontuur. Terwijl ze op de Sloebrug in Vlissingen met haar fiets stond of fietste, ging de brug omhoog. Op foto’s op Facebook is te zien dat ze zich vastklampt terwijl de brug al gedeeltelijk is geopend.