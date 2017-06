20 jaar cel in hoger beroep voor moord op wegwerker IJzendijke

DEN BOSCH - Twintig jaar cel voor moord op wegwerker Muzekka Bozkurt op 25 september 2013 in IJzendijke. Voor zowel vader Hamza D. als voor zoon Hasan. Hoewel het gerechtshof in Den Bosch in tegenstelling tot de rechtbank in Middelburg geen schutter kon aanwijzen, legde het wel hogere straffen op. In Middelburg kregen de twee anderhalf jaar geleden vijftien en negentien jaar cel.

Volgens het gerechtshof zijn allebei de mannen even schuldig. ,,Er is een plan gemaakt om Muzekka te doden. Er werden afspraken gemaakt over wie, waar en wanneer wat zou doen en wat er daarna moest gebeuren'', motiveerde het hof. En ook over de reden was het gerechtshof duidelijk: eerwraak. ,,De familie-eer moest worden hersteld.''

Uitgehuwelijkt aan neef

Bozkurt was de partner van Hamza's dochter Günes. Zij zou echter al met haar neef moeten trouwen. De familie was het daarom niet eens met de relatie die ze had. Günes werd zelf ook mishandeld en verbleef verschillende keren in blijf-van-mijn-lijf-huizen. Hoewel ze later bij het gerechtshof verklaarde dat dat niet zo was en dat de familie haar relatie prima vond, geloofde het hof dat niet en hield haar aan de eerste verklaring bij de polite.

De verklaring die ze bij het gerechtshof aflegde in december vorig jaar komt mogelijk ook uit de koker van de familie. Hamza en Hasan hebben gezegd dat ze de relatie prima vonden en dat Bozkurt helemaal niet daarom dood ging. Er zou ruzie zijn geweest tussen Bozkurt en Hamza en die laatste zou toen in een poging zich te verdedigen de trekker hebben overgehaald.